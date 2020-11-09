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Дела Хижинковой, Ганина и Кравченко так и не были сегодня рассмотрены в суде
09.11.2020 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Административные дела Ольги Хижинковой, Андрея Кравченко и Ивана Ганина так и не были сегодня рассмотрены в суде.
Напомним, что экс-пресс-атташе брестского «Динамо» находится в изоляторе на Окрестина.
Кравченко и Ганин были переведены в Жодинское СИЗО из РУВД Центрального района Минска.
Хижинкову, Кравченко и Ганина задержали в воскресенье во время акции протеста.
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Административные дела Ольги Хижинковой, Андрея Кравченко и Ивана Ганина так и не были сегодня рассмотрены в суде.
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