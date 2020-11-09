Валерий Исаев: «Нужно отдать должное Вергейчику, так угадать с главным тренером национальной сборной удается не каждой федерации»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент прокомментировал слова Михаила Мархеля о причинах, по которым в сборной не оказалось , Павла Нехайчика и .

«Нужно отдать должное Вергейчику, так угадать с главным тренером национальной сборной удается не каждой федерации. Кроме руководства сегодня всем плевать на результат сборной (и сверху, и снизу). Иначе бы за поражение от никакущей сборной Грузии уже давно пнули бы и тренера вместе со штабом, и самого успешного футбольного менеджера страны (он сам так рассказывал в бытность « ).

Авторитет, опыт, успех, профессионализм, преданность футболу, честность, уважение и отстаивание интересов каждого футболиста – качества главного тренера национальной сборной (имхо). И не надо ничего менять сейчас, все на своих местах», – написал Исаев в своем Facebook.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?