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Валерий Исаев: «Нужно отдать должное Вергейчику, так угадать с главным тренером национальной сборной удается не каждой федерации»
09.11.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Нужно отдать должное Вергейчику, так угадать с главным тренером национальной сборной удается не каждой федерации. Кроме руководства
Авторитет, опыт, успех, профессионализм, преданность футболу, честность, уважение и отстаивание интересов каждого футболиста – качества главного тренера национальной сборной (имхо). И не надо ничего менять сейчас, все на своих местах», – написал Исаев в своем
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Валерий Исаев: «Нужно отдать должное Вергейчику, так угадать с главным тренером национальной сборной удается не каждой федерации»
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