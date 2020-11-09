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Александр Юревич: «Для меня на сегодняшний день фаворит чемпионата формально на бумаге «Шахтер»

10.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Александр Юревич считает, что «Шахтер» является фаворитом чемпионата.

«Для меня, как это ни странно, на сегодняшний день фаворит формально на бумаге «Шахтер». Потому что, я считаю, что БАТЭ в последней игре будет намного сложнее, чем «Шахтеру». Я исхожу из календаря. Формально, еще раз повторюсь, мне кажется, что 51 на 49 пока «Шахтер» впереди», – сказал Юревич в эфире передачи «На грани фола».

Отметим, что БАТЭ в последнем туре предстоит сыграть против минского «Динамо», а «Шахтеру» будет противостоять «Минск».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский специалист Александр Юревич считает, что «Шахтер» является фаворитом чемпионата.
 
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