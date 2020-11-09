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Николай Сигневич: «Главными должны быть все-таки команды, а не арбитр на поле. Поэтому привет ему большой, брестскому моему другу»

10.11.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард БАТЭ Николай Сигневич поделился мнением об игре «Шахтер» – БАТЭ (1:1). 

«Не знаю. Комментировать мне не хочется. Игру играли команды, старались, но просто, мне кажется, что главными должны быть все-таки команды, а не арбитр на поле. Поэтому привет ему большой, брестскому моему другу», – сказал Сигневич в эфире передачи «На грани фола».

Отметим, что Сергей Стецурин, который был главным судьей матча «Шахтер» – БАТЭ, родился в Бресте.

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Теги: Брест
 
 
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