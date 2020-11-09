Новым ведущим ток-шоу «На грани фола» стал Табула. Ранее передачу вел Герчиков, его не было в студии

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Беларусь 5» Евгений Табула дебютировал в качестве ведущего ток-шоу «На грани фола».

Ранее передачу вел Арташес Антонян, а после его увольнения из Белтелерадиокомпании – Дмитрий Герчиков. В программе от 9 ноября Герчиков отсутствовал в студии.

Ранее сообщалось, что Герчиков написал заявление об уходе с поста главного редактора «Прессбола».

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