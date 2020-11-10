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КХЛ. «Трактор» примет «Магнитку», ЦСКА против «Спартака», СКА в гостях у «Йокерита»

10.11.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ «Трактор» примет «Магнитку», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Йокеритом» на выезде. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Трактор – Металлург Мг
Дата проведения
10 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Барыс
Дата проведения
10 ноября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Куньлунь
Дата проведения
10 ноября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Ак Барс
Дата проведения
10 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Сочи
Дата проведения
10 ноября, 19.30, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Динамо Москва
Дата проведения
10 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Спартак
Дата проведения
10 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – СКА
Дата проведения
10 ноября, 19.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

 
 
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В очередной игровой день КХЛ «Трактор» примет «Магнитку», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Йокеритом» на выезде.
 
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