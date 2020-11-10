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КХЛ. «Трактор» примет «Магнитку», ЦСКА против «Спартака», СКА в гостях у «Йокерита»
10.11.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ «Трактор» примет «Магнитку», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Йокеритом» на выезде.
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