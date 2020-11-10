Ольга Мазуренок: «На встрече Ковальчук сказал: «Это все фейки, что вы читаете». Получился своего рода провокатором, который в глаза мне говорил неправду»

Источник материала: Tribuna.com

Марафонка Ольга Мазуренок в интервью Tribuna.com вспомнила о встрече летом с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.

– В середине августа вы встретились в РЦОП по легкой атлетике с министром спорта. Кто организовал собрание?

– Не знаю. Возможно, [спринтер] Кристина Тимановская. Она тоже была в шоке от происходящего и даже предложила создать фонд пострадавшим. Помню, в тот день на машине ехала домой, мне позвонил [легкоатлет] Александр Ляхович и сказал, что через час будет встреча с министром. Я развернулась и поехала в РЦОП.

– Какое настроение царило среди спортсменов?

– Ужасное. Многие говорили: «Нам обидно, что нас называют «народец» и «стадо». Перед всеми выступил Ковальчук. Рассказал собравшимся о своей военной службе, без чего не обходится ни одно наше собрание. Он сказал, что не хочет, чтобы мы пострадали, а на вопрос: «Как мы можем находиться в стороне от происходящего?», – министр ответил: «Это все фейки, что вы читаете, и я вам вообще все что угодно могу рассказать».

– Марина Арзамасова рассказывала, что вы очень активно общались с министром.

– Да, я очень эмоциональный человек, и меня пробило на эмоцию то, что жуткие кадры, которые мы видели, он называл неправдой. Как мы можем врать, когда сами видим, как пятеро избивают дубинкой человека?! Ну речь же не идет про 1960-е, когда не было интернета, и на телевидении все можно было смонтировать, как надо. Как это можно было придумать?! Да, говорят, что кого-то [из силовиков] спровоцировали, и я не отрицаю, провокации могут быть. Но как назвать то, когда человека избивают дубинками?

И я подумала: зачем вообще поехала на эту встречу? Ковальчук получился тоже своего рода провокатором, который в глаза мне говорил неправду. Хотя все мы, конечно, понимаем, что они все тоже видят и знают. Вы меня извините, не хочу никого обидеть, но тут даже слепой бы все увидел. Просто Ковальчук не знал, как с нами нужно общаться. Мы разве дети, которым скажешь, что все видео с насилием – это вранье, а они согласятся, встанут и разойдутся? Диалог нужно было иначе строить, и я не нуждалась в том, чтобы меня кто-то пытался переубедить.

– Поняли, для чего эта встреча была организована?

– Нет, – сказала Мазуренок.

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