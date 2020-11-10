Исаев о решении Нехайчика завершить карьеру в сборной: «Почему в личной беседе и только тренеру? В чем проблема спокойно объяснить болельщикам причины?»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев задался вопросом о том, почему 32-летний хавбек БАТЭ Павел Нехайчик завершил карьеру в сборной Беларуси, лично сказав об этом только главному тренеру Михаилу Мархелю.

«Еще раз спрошу: почему в личной беседе и только тренеру? Это ведь национальная сборная. В чем проблема спокойно объяснить поклонникам футбола страны причины завершения? Каждый из этих ребят полон сил и лучшие в стране. Хватит лить про возраст и усталость. А, может, на самом деле тяжело со здоровьем, так в чем проблема об этом сказать?» – задался вопросом Исаев.

«Беларусь 5»: «Нехайчик в личной беседе с Мархелем сказал, что завершил выступление в сборной Беларуси»