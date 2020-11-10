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Исаев о решении Нехайчика завершить карьеру в сборной: «Почему в личной беседе и только тренеру? В чем проблема спокойно объяснить болельщикам причины?»
10.11.2020 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Валерий Исаев задался вопросом о том, почему 32-летний хавбек БАТЭ Павел Нехайчик завершил карьеру в сборной Беларуси, лично сказав об этом только главному тренеру Михаилу Мархелю.
«Еще раз спрошу: почему в личной беседе и только тренеру? Это ведь национальная сборная. В чем проблема спокойно объяснить поклонникам футбола страны причины завершения? Каждый из этих ребят полон сил и лучшие в стране. Хватит лить про возраст и усталость. А, может, на самом деле тяжело со здоровьем, так в чем проблема об этом сказать?» – задался вопросом Исаев.
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Исаев о решении Нехайчика завершить карьеру в сборной: «Почему в личной беседе и только тренеру? В чем проблема спокойно объяснить болельщикам причины?»
Агент Валерий Исаев задался вопросом о том, почему 32-летний хавбек БАТЭ Павел Нехайчик завершил карьеру в сборной Беларуси, лично сказав об этом только главному...
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