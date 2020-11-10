В ПСЖ отреагировали на слухи о переходе Роналду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о возможном трансфере португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, пишет Calciomercato .

СМИ ранее писали, что туринцы могут досрочно расстаться с португальцем, чтобы частично компенсировать затраты на его трансфер. Зарплата Роналду в клубе составляет 31 миллион евро в год, что для "Юве" является большой проблемой в финансовом плане. В связи с этим появилась информация о желании ПСЖ в летом заполучить Роналду за 70 миллионов евро.

"Все слухи, которые появляются вокруг имени, подобного Роналду, связаны с тем, что сегодня он — это футбол. Если Криштиану проснется и решит перейти в другой клуб, в какие команды он сможет пойти? Сколько команд смогут приобрести игрока такого уровня? Пять или шесть клубов. Это замкнутый круг. ПСЖ находится среди этих команд, поэтому все говорят о ПСЖ", - сказал Леонарду.

Он добавил, что клуб составляет списки целей и приоритетов, но "иногда происходят удивительные вещи".

"Но не в последнее трансферное окно", — сказал Леонардо.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала". Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Италии и становился обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне 35-летний форвард провел пять матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Контракт между Роналду и "старой синьоры" истекает в июне 2022 года.