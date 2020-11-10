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Кравченко, Ганина и Хижинкову не судили сегодня. Они остаются задержанными

10.11.2020 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Административные дела Ольги Хижинковой, Андрея Кравченко и Ивана Ганина так и не были сегодня рассмотрены в суде.

Завтра истекут третьи сутки, после чего они должны быть отпущены, или им должно быть предъявлено обвинение.

Напомним, что экс-пресс-атташе брестского «Динамо» находится в изоляторе на Окрестина.

Кравченко и Ганин были переведены в Жодинское СИЗО из РУВД Центрального района Минска.

Хижинкову, Кравченко и Ганина задержали в воскресенье во время акции протеста.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
Теги: Минск
 
 
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Административные дела Ольги Хижинковой, Андрея Кравченко и Ивана Ганина так и не были сегодня рассмотрены в суде.
 
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