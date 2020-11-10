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Боец ММА Вартанян: «Армянский народ предали продажные политики во главе государства»

10.11.2020 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Легковес АСА Эдуард Вартанян прокомментировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

«Это ужасно осознавать, что жизнь человека ничего не стоит. Что власть продажная и все решилось задолго до начала действий.

Армянский народ предали продажные политики во главе государства. Политика грязное и беспринципное дело.

Жертвы можно было избежать задолго до этого, потому что все, что сейчас принято, это выдержки из мадридских принципов.

Эти предатели в высших эшелонах власти, послали свой народ на погибель... У меня все», – заявил Вартанян.

В ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан договорились об окончании войны в Нагорном Карабахе.

В Ереване начались массовые акции протеста против этого соглашения. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента. Был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. 

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Легковес АСА Эдуард Вартанян прокомментировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.
 
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