Бойца ММА Храменю судят за нападение на милиционера после выборов

Источник материала: Tribuna.com

10 ноября начался судебный процесс над 22-летним белорусским бойцом MMA Егором Храменей, которого обвиняют в нападении на сотрудника милиции (ст. 364 УК) в день выборов. С 10 августа молодой человек под стражей, он был задержан через сутки после инцидента по административной статье 23.34. Тогда, по материалам дела, Храменя решил оформить явку с повинной и признал, что именно он вечером 9 августа распылил в лицо сержанту милиции газовый баллончик.

Вину Егор Храменя признает частично: баллончик распылял, но не бил — а в этом его тоже обвиняют. Спортсмен говорит в суде, что если бы действительно ударил милиционера, как ему инкриминируют, то вряд ли тот отделался бы ушибом ушной раковины: рука у бойца Храмени, по его словам, «тяжелая».

— Я бежал одним из последних, так как незадолго до этого получил травму колена. Впереди увидел, как из двора выскочили люди в экипировке, начались задержания. Нескольких парней повалили на землю, – сказал Храменя.

Возле дома № 126 по улице Социалистической боец увидел, как человек в экипировке повалил на землю парня и придавил его коленом. Храменя достал из кармана перцовый баллончик «Шок» и распылили его в лицо неизвестному.

— Я услышал вскрик, побежал дальше и только позже осознал, что заварил, похоже, какую-то кашу. Баллончик ношу с собой постоянно, купил его на рынке в Ждановичах примерно полгода назад. Использовал его потому, что неизвестный резко поднял вверх руку. Мне показалось, что он хочет меня схватить, сработали инстинкты. Если бы я нанес удар, повреждения были бы более серьезными, ушибом уха бы вряд ли обошлось, — сказал спортсмен.

Во время судебного заседания выяснилось, что родители Егора Храмени, пока тот содержался под стражей, заплатили Дмитрию Сакуну 249 рублей — именно во столько сержант оценил финансовые потери, связанные с трехдневным лечением. Также в суде Сакун заявил, что требует от обвиняемого компенсацию морального вреда и физического урона в размере 5000 рублей.