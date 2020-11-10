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Минское «Динамо» ищет менеджера по маркетингу и PR
10.11.2020 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ХК минское «Динамо» объявил об открытии вакансии на должность менеджера по маркетингу и PR. Объявление размещено на портале
Обязанности:
— проведение рекламной кампании с целью заполнения стадиона в дни домашних матчей команды;
Требования:
— профильное образование;
Условия:
— официальное трудоустройство;
Напомним, что в сентябре клуб покинул специалист по рекламе и PR Антон Рогач. Ранее он
В августе начальник отдела маркетинга Роман Стронгин и пресс-атташе Роман Шевцов уволились из клуба из-за просьбы осветить досрочное голосование.
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ХК минское «Динамо» объявил об открытии вакансии на должность менеджера по маркетингу и PR. Объявление размещено на портале rabota.by.
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