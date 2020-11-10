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Минское «Динамо» ищет менеджера по маркетингу и PR

10.11.2020 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ХК минское «Динамо» объявил об открытии вакансии на должность менеджера по маркетингу и PR. Объявление размещено на портале rabota.by.

Обязанности:

— проведение рекламной кампании с целью заполнения стадиона в дни домашних матчей команды;
— взаимодействие с командой – создание позитивных информационных поводов о ней;
— оказание помощи журналистам в подготовке материалов о команде, мониториг материалов СМИ и сотрудничество с пресс-службой КХЛ;
— подготовка маркетинговых новостей для публикации на сайте;
— проведение анализа эффективности рекламных кампаний и PR-акций.

Требования:

— профильное образование;
— погруженность в хоккейную тематику;
— опыт работы в спортивной сфере приветствуется;
— общительность, грамотность, умение убеждать, ответственность, стрессоустойчивость.

Условия:

— официальное трудоустройство;
— достойную заработную плату;
— социальный пакет;
— молодой дружный коллектив.

Напомним, что в сентябре клуб покинул специалист по рекламе и PR Антон Рогач. Ранее он поддержал протесты.

В августе начальник отдела маркетинга Роман Стронгин и пресс-атташе Роман Шевцов уволились из клуба из-за просьбы осветить досрочное голосование. 

 
Теги: Новости
 
 
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ХК минское «Динамо» объявил об открытии вакансии на должность менеджера по маркетингу и PR. Объявление размещено на портале rabota.by.
 
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