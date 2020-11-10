Минское «Динамо» ищет менеджера по маркетингу и PR

Источник материала: Tribuna.com

ХК минское «Динамо» объявил об открытии вакансии на должность менеджера по маркетингу и PR. Объявление размещено на портале rabota.by.

Обязанности:

— проведение рекламной кампании с целью заполнения стадиона в дни домашних матчей команды;

— взаимодействие с командой – создание позитивных информационных поводов о ней;

— оказание помощи журналистам в подготовке материалов о команде, мониториг материалов СМИ и сотрудничество с пресс-службой КХЛ;

— подготовка маркетинговых новостей для публикации на сайте;

— проведение анализа эффективности рекламных кампаний и PR-акций.

Требования:

— профильное образование;

— погруженность в хоккейную тематику;

— опыт работы в спортивной сфере приветствуется;

— общительность, грамотность, умение убеждать, ответственность, стрессоустойчивость.

Условия:

— официальное трудоустройство;

— достойную заработную плату;

— социальный пакет;

— молодой дружный коллектив.

Напомним, что в сентябре клуб покинул специалист по рекламе и PR Антон Рогач. Ранее он поддержал протесты.

В августе начальник отдела маркетинга Роман Стронгин и пресс-атташе Роман Шевцов уволились из клуба из-за просьбы осветить досрочное голосование.