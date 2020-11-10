Владимир Коноплев: «У нас нет ни одного игрока, который отказался бы играть за сборную по политическим мотивам как среди мужчин, так и среди женщин»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что никто не отказывался играть за сборную по политическим мотивам.

«Надо просто каждому работать на своем месте и делать свое дело. И тогда у нас будет тихая и спокойная, процветающая Беларусь.

У нас все игроки готовы играть за сборную. Политической мотивировки у нас нет. У нас Шевцов со многими беседовал. Я также неоднократно беседовал с игроками нашей сборной. У нас нет ни одного игрока, который отказался бы играть за сборную как среди мужчин, так и среди женщин», – сказал Коноплев в эфире « Спорт-кадра ».

Ранее гандболистки сборной Беларуси Анна Ящук и Карина Ежикова заявляли, что, возможно, прекратят выступления в главной команде страны.

«Высказывать мнение – наш вечный страх». Топ-гандболистка готова отказаться от игры за Беларусь из-за ситуации в стране

Анна Ящук может отказаться от выступления за сборную Беларуси