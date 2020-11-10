|
Владимир Коноплев: «У нас нет ни одного игрока, который отказался бы играть за сборную по политическим мотивам как среди мужчин, так и среди женщин»
10.11.2020 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что никто не отказывался играть за сборную по политическим мотивам.
«Надо просто каждому работать на своем месте и делать свое дело. И тогда у нас будет тихая и спокойная, процветающая Беларусь.
У нас все игроки готовы играть за сборную. Политической мотивировки у нас нет. У нас Шевцов со многими беседовал. Я также неоднократно беседовал с игроками нашей сборной. У нас нет ни одного игрока, который отказался бы играть за сборную как среди мужчин, так и среди женщин», – сказал Коноплев в эфире «
Ранее гандболистки сборной Беларуси Анна Ящук и Карина Ежикова заявляли, что, возможно, прекратят выступления в главной команде страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Коноплев: «У нас нет ни одного игрока, который отказался бы играть за сборную по политическим мотивам как среди мужчин, так и среди женщин»
Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что никто не отказывался играть за сборную по политическим мотивам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)