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Владимир Коноплев: «У нас нет ни одного игрока, который отказался бы играть за сборную по политическим мотивам как среди мужчин, так и среди женщин»

10.11.2020 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что никто не отказывался играть за сборную по политическим мотивам.

«Надо просто каждому работать на своем месте и делать свое дело. И тогда у нас будет тихая и спокойная, процветающая Беларусь.

У нас все игроки готовы играть за сборную. Политической мотивировки у нас нет. У нас Шевцов со многими беседовал. Я также неоднократно беседовал с игроками нашей сборной. У нас нет ни одного игрока, который отказался бы играть за сборную как среди мужчин, так и среди женщин», – сказал Коноплев в эфире «Спорт-кадра».

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Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что никто не отказывался играть за сборную по политическим мотивам.
 
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