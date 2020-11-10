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Завтра исполком МОК на заседании обсудит ситуацию в Беларуси и статус НОК

10.11.2020 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Исполком МОК на онлайн-заседании 11 ноября обсудит ситуации в Беларуси и статусу НОК в нашей стране.

МОК проводит расследование в отношении НОК после заявлений белорусских спортсменов о том, что организация дискриминирует их за высказывания и участие в протестах.

Ряд спортсменов призвали МОК приостановить деятельность НОК. Отметим, НОК Беларуси возглавляет Александр Лукашенко.

Также исполком МОК рассмотрит вопросы организации ближайших Олимпиад и ситуацию в мировой тяжелой атлетике.

Добавим, что в октябре МОК выразил «серьезную озабоченность» общей ситуацией в спортивном сообществе в Беларуси, добавив, что он «продолжит мониторинг ситуации с белорусскими спортсменами в преддверии Олимпийских игр в Токио 2020 года и зимних Олимпийских игр в Пекине. 2022.

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Исполком МОК на онлайн-заседании 11 ноября обсудит ситуации в Беларуси и статусу НОК в нашей стране.
 
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