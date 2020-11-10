Анастасия Киннунен: «Сборная Финляндии по биатлону очень заинтересована во мне. Я подала заявление на получение гражданства»

Источник материала: Tribuna.com

Бывшая белорусская биатлонистка , которая давно живет в Финляндии, рассказала, что может вернуться в биатлон.

«Сборная Финляндии по биатлону очень заинтересована во мне.

Тест по финскому языку я уже сдала. И подала заявление на получение финского гражданства, так что теперь с нетерпением жду решения.

Рассчитываю вернуться в биатлон, когда получу гражданство. Я много лет не участвовала в соревнованиях высокого уровня, поэтому я должна начать со второго уровня ИБУ.

Уже четыре года, как я не выступаю за сборную Беларуси, с тех пор, как переехала в Йоэнсуу», – сказала Киннунен.

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