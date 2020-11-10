﻿ Орловский вернулся в топ-15 рейтинга тяжеловесов UFC. Также белорус стал обладателем нового рекорда по количеству выигранных боев в тяжелом весе. 21.by
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Орловский вернулся в топ-15 рейтинга тяжеловесов UFC. Также белорус стал обладателем нового рекорда по количеству выигранных боев в тяжелом весе

11.11.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Андрей Орловский попал в топ-15 рейтинга UFC. 

Попадание в топ-15 стало возможным после того, как Орловский на турнире UFC Fight Night 182 в минувшие выходные единогласным решением судей победил Таннера Босера. Это второй кряду успех бойца. В карьере в UFC он завоевал уже девятнадцатую победу.

Победа над Босером стала для Орловского 30-й в карьере профессионального бойца ММА и 19-й — в UFC. Благодаря этому он стал обладателем нового рекорда промоушена по количеству выигранных боев в тяжелом весе.

.Орловский вернулся в топ-15 рейтинга тяжеловесов UFC. Также белорус стал обладателем нового рекорда по количеству выигранных боев в тяжелом весе

 

 
 
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