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Орловский вернулся в топ-15 рейтинга тяжеловесов UFC. Также белорус стал обладателем нового рекорда по количеству выигранных боев в тяжелом весе
11.11.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боец Андрей Орловский попал в топ-15 рейтинга UFC.
Попадание в топ-15 стало возможным после того, как Орловский на турнире UFC Fight Night 182 в минувшие выходные единогласным решением судей победил Таннера Босера. Это второй кряду успех бойца. В карьере в UFC он завоевал уже девятнадцатую победу.
Победа над Босером стала для Орловского 30-й в карьере профессионального бойца ММА и 19-й — в UFC. Благодаря этому он стал обладателем нового рекорда промоушена по количеству выигранных боев в тяжелом весе.
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Орловский вернулся в топ-15 рейтинга тяжеловесов UFC. Также белорус стал обладателем нового рекорда по количеству выигранных боев в тяжелом весе
Белорусский боец Андрей Орловский попал в топ-15 рейтинга UFC.
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