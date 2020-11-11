ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Захар Волков: «До сих пор ненавижу себя за то, что влез в это говно. Стыдно перед родными, близкими, друзьями, федерацией, тренерами и болельщиками»

11.11.2020 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

23-летний защитник Захар Волков, дисквалифицированный на 2 года за участие в договорном матче, признался, что ему стыдно.

– Как думаешь, почему тебе дали такое длительное наказание?

– Есть много разных мыслей по этому поводу, но точно сказать не могу. В любом случае, какое бы наказание ни назначили, мне одному отвечать за совершенные ошибки.

– Как принималось решение по поводу того, что ты, несмотря на дисквалификацию, продолжишь тренироваться с командой?

– Еще зимой, когда эта история стала всем известна, когда в ней всплыла моя фамилия, [председатель правления БАТЭ] Андрей Анатольевич Капский сказал моему агенту и мне, что, хотя моему поступку нет никаких оправданий, рубить с плеча в клубе не будут – и готовы ждать моего возвращения столько, сколько нужно. Главное, чтобы я понял, насколько был не прав и скольких людей подвел. И, как видишь, я тренируюсь, работаю. Очень приятно, что клуб, несмотря ни на что, меня поддерживает и помогает.

– Ты успел отыграть большую часть сезона, весной выглядел отлично, забил в финале Кубка Беларуси. В тот период думал о будущем?

– Конечно. Я вообще ни дня не переставал думать о том, что меня ждет, о том, во что я вляпался несколько лет назад. Постоянно корил себя. Думаю, в той ситуации мне не хватило жизненного опыта или рядом просто не оказалось человека, который подсказал бы, что сделать и как правильно поступить. Мне «налили» в уши разное, я повел себя по-дурацки, как ребенок, смалодушничал, и вот сейчас расхлебываюсь за все это.

А вообще внутренние терзания у меня давно. Помню, как в прошлом году меня вызвали на матч со сборной Нидерландов. Перед игрой сел на лавку запасных, ощутил всю атмосферу на стадионе, и в тот момент еле сдерживал накатывавшие слезы. Понимал, что скоро всего этого могу больше никогда не увидеть, не почувствовать. И все из-за того, что когда-то поступил очень неправильно. Честно, до сих пор ненавижу себя за то, что влез в это говно. Стыдно перед родными, близкими, друзьями, федерацией, тренерами и болельщиками. Перед всеми, кто верил и надеялся на меня. Естественно, если бы была возможность все поменять, то поступил бы совсем по-другому. Но как есть, так есть. За свой поступок я получил наказание, которое должен отбыть, – сказал Волков.

«До сих пор ненавижу себя за то, что влез в это говно». Захар Волков – о том, как и почему вляпался в договорняк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний защитник Захар Волков, дисквалифицированный на 2 года за участие в договорном матче, признался, что ему стыдно.
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. «Сибирь» примет минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика