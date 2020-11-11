Захар Волков: «До сих пор ненавижу себя за то, что влез в это говно. Стыдно перед родными, близкими, друзьями, федерацией, тренерами и болельщиками»

Источник материала: Tribuna.com

23-летний защитник Захар Волков, дисквалифицированный на 2 года за участие в договорном матче, признался, что ему стыдно.

– Как думаешь, почему тебе дали такое длительное наказание?

– Есть много разных мыслей по этому поводу, но точно сказать не могу. В любом случае, какое бы наказание ни назначили, мне одному отвечать за совершенные ошибки.

– Как принималось решение по поводу того, что ты, несмотря на дисквалификацию, продолжишь тренироваться с командой?

– Еще зимой, когда эта история стала всем известна, когда в ней всплыла моя фамилия, [председатель правления БАТЭ] Андрей Анатольевич Капский сказал моему агенту и мне, что, хотя моему поступку нет никаких оправданий, рубить с плеча в клубе не будут – и готовы ждать моего возвращения столько, сколько нужно. Главное, чтобы я понял, насколько был не прав и скольких людей подвел. И, как видишь, я тренируюсь, работаю. Очень приятно, что клуб, несмотря ни на что, меня поддерживает и помогает.

– Ты успел отыграть большую часть сезона, весной выглядел отлично, забил в финале Кубка Беларуси. В тот период думал о будущем?

– Конечно. Я вообще ни дня не переставал думать о том, что меня ждет, о том, во что я вляпался несколько лет назад. Постоянно корил себя. Думаю, в той ситуации мне не хватило жизненного опыта или рядом просто не оказалось человека, который подсказал бы, что сделать и как правильно поступить. Мне «налили» в уши разное, я повел себя по-дурацки, как ребенок, смалодушничал, и вот сейчас расхлебываюсь за все это.

А вообще внутренние терзания у меня давно. Помню, как в прошлом году меня вызвали на матч со сборной Нидерландов. Перед игрой сел на лавку запасных, ощутил всю атмосферу на стадионе, и в тот момент еле сдерживал накатывавшие слезы. Понимал, что скоро всего этого могу больше никогда не увидеть, не почувствовать. И все из-за того, что когда-то поступил очень неправильно. Честно, до сих пор ненавижу себя за то, что влез в это говно. Стыдно перед родными, близкими, друзьями, федерацией, тренерами и болельщиками. Перед всеми, кто верил и надеялся на меня. Естественно, если бы была возможность все поменять, то поступил бы совсем по-другому. Но как есть, так есть. За свой поступок я получил наказание, которое должен отбыть, – сказал Волков.