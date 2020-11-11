Ганин и Кравченко получили по 10 суток ареста

Источник материала: Tribuna.com

Административные дела многоборца Андрея Кравченко и тайского боксера Ивана Ганина были рассмотрены в суде.

Кравченко и Ганин получили по 10 суток ареста.

Оба спортсмена направлены в Жодинское СИЗО.

Спортсмены были задержаны в воскресенье во время акции протеста.

В Минске задержали топов белспорта – они боролись с давлением на спортсменов и теряли работу, чтобы продолжать говорить