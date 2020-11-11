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Ганин и Кравченко получили по 10 суток ареста
11.11.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Административные дела многоборца Андрея Кравченко и тайского боксера Ивана Ганина были рассмотрены в суде.
Кравченко и Ганин получили по 10 суток ареста.
Оба спортсмена направлены в Жодинское СИЗО.
Спортсмены были задержаны в воскресенье во время акции протеста.
В Минске задержали топов белспорта – они боролись с давлением на спортсменов и теряли работу, чтобы продолжать говорить
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Административные дела многоборца Андрея Кравченко и тайского боксера Ивана Ганина были рассмотрены в суде.
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