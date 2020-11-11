Дмитрий Басков: «Мне непонятны действия людей, выступающих против ЧМ в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник?»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Дмитрий Басков не понимает людей, которые призывают забрать у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.

«Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж – участвовать в чемпионате мира.

Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере», – сказал Басков.