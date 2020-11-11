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Дмитрий Басков: «Мне непонятны действия людей, выступающих против ЧМ в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник?»
11.11.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Дмитрий Басков не понимает людей, которые призывают забрать у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.
«Мне непонятны действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против чемпионата мира по хоккею в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж – участвовать в чемпионате мира.
Получается, что хоккеисты не заслуживают этой солидарности? Кому-то из этих хоккеистов, возможно, выпала честь единственный раз на домашнем чемпионате мира сыграть против грандов мирового хоккея при родных и близких. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере», – сказал Басков.
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Дмитрий Басков: «Мне непонятны действия людей, выступающих против ЧМ в Минске. Получается, что наш болельщик не заслужил праздник?»
Председатель ФХБ Дмитрий Басков не понимает людей, которые призывают забрать у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.
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