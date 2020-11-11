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Роман Головченко: «Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею, призывы к бойкоту несостоятельны»

11.11.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 заявил, что Беларусь готова провести чемпионат мира.

«Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Поэтому призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны.

Вероятно, пандемия может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей.

Я знаю, что диалог проходит в конструктивном ключе, как и со всеми другими федерациями. Международная федерация хоккея уже неоднократно заявляла о том, что какой-то перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеет место.

В целом со стороны Беларуси подготовка проходит в соответствии с планом. Хочу обратить внимание, что попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент шантажа и давления», – сказал Головченко.

Тем не менее, по его словам, должен быть алгоритм действий в случае изменения формата чемпионата, в том числе проведения его полностью на территории Беларуси.

«Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату. Очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов», – отметил глава правительства.

 

 

 
 
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Премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 заявил, что Беларусь готова провести чемпионат мира.
 
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