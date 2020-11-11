В Минске судят Хижинкову. В суде Ольга заявила, что в автозаке с девушками распылили газ

Источник материала: Tribuna.com

В суде Заводского района Минска за участие в несанкционированном мероприятии судят «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову. Отметим, что она уже провела трое суток за решеткой в ожидании суда.

В суде Ольга вину не признала. Она рассказала, что 8 ноября шла с цветами поздравлять подругу. В первый раз ее объяснение силовики приняли, во второй раз — в районе Кафедрального собора — уже нет, и забрали. Это было примерно в 15.00 (в протоколе указано время 15.10 — 15.30).

По ее словам, никакого шествия или скопления людей в месте задержания не было — все, как в обычный день. Никаких лозунгов она также не выкрикивала.

В автозаке, по ее словам, распылили газ, хотя ехали только девушки и никто не сопротивлялся.

Далее в суде выступил свидетель обвинения, назвавшийся Водолазовым. Он был в балаклаве. По его словам, Ольга принимала участие в шествии, кричала лозунги против власти, ее предупредили, что шествие незаконно. Хижинкова ранее сказала, что никто никого не предупреждал, никакого шествия не было.

Далее в суде был такой диалог:

Водолазов: «Хижинкову запомнил, потому что красивая девушка».

Адвокат: «А остальные нет?»

Водолазов: «По сравнению с остальными она красивая».

В 11.27 судья ушла на совещание.

Напомним, в воскресенье 8 ноября Ольга Хижинкова была задержана и доставлена в Заводское РУВД. Позже ее перевели на Окрестина.

После выборов она неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре Ольга Хижинкова лишилась работы в Национальной школе красоты из-за активной гражданской позиции.