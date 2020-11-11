Волков о том, почему не отказался от участие в договорняке: «Мне хотелось вытащить маму из ямы, в которую она попала, помочь отцу, брату, поэтому и повелся»

Источник материала: Tribuna.com

23-летний защитник Захар Волков, дисквалифицированный на 2 года за участие в договорном матче, рассказал, что его побудило взять деньги.

– Действительно рядом не оказалось человека, с которым ты мог бы посоветоваться, кто мог бы тебе подсказать, как поступить в той ситуации?

– Если говорить честно, то да, не было. К тому же «Нафтан» в то время был в таком бедственном положении, что игроки думали только о том, как прокормить семьи, как свести концы с концами. Нам не платили зарплату по полгода, вообще ни копейки. Кормили нас ужасно. Иногда бывало, что за день могли дать один раз пустую гречку. И все на этом. Поэтому парням приходилось везти из дома закатки. Пойми, в команде просто не было человека, который в тот момент не думал о деньгах, о благополучии своей семьи. Что уж тут говорить о том, чтобы с кем-то посоветоваться, как поступить в ситуации, в которую угодил я.

– Расскажешь, какие семейные обстоятельства побудили тебя взять деньги?

– В то время у нас в семье было не лучшее финансовое положение. Не сказать, что мы прямо-таки бедствовали, но достаток был ниже среднего. Несколько лет отец работал дальнобойщиком, мама по определенным причинам, в том числе связанным со здоровьем, вынужденно находилась дома. Потом, когда я уже играл в «Нафтане», у меня появился младший брат. Отец, чтобы быть поближе к семье, бросил прежнюю работу и стал работать в Витебске таксистом. Мне хотелось вытащить маму из ямы, в которую она попала, помочь отцу, брату. Поэтому в 2017 году и повелся – взял те деньги (1450 долларов – Tribuna.com). Каким-то образом помог семье, родителям, хотя отец от меня ничего такого не требовал. Я купил домой технику, одежду, что-то еще, – сказал Волков.