Надежда Остапчук: «Кочанова заявила, что выход на протесты медиков «не приведет ни к чему хорошему». То есть посадки медиков, издевательства над ними – тут «все хорошо», это благодать»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук прокомментировала слова председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, которая заявила, что протесты медиков «ни к чему хорошему не приведут».

«Кочанова заявила, что выход на протесты медиков «не приведет ни к чему хорошему». Ага, то есть посадки медиков, издевательства над ними – тут «все хорошо», это благодать! И Качанову это не волнует.