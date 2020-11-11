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Надежда Остапчук: «Кочанова заявила, что выход на протесты медиков «не приведет ни к чему хорошему». То есть посадки медиков, издевательства над ними – тут «все хорошо», это благодать»
11.11.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук прокомментировала слова председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, которая заявила, что протесты медиков «ни к чему хорошему не приведут».
«Кочанова заявила, что выход на протесты медиков «не приведет ни к чему хорошему». Ага, то есть посадки медиков, издевательства над ними – тут «все хорошо», это благодать! И Качанову это не волнует.
Вот и нашли еще одну болевую точку гниющей системы. От себя хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность нашим врачам, медработникам. Вы спасаете не только нас, но нашу страну от этой «раковой опухоли», – написала Остапчук на своей странице в
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Надежда Остапчук: «Кочанова заявила, что выход на протесты медиков «не приведет ни к чему хорошему». То есть посадки медиков, издевательства над ними – тут «все хорошо», это благодать»
Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук прокомментировала слова председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой,...
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