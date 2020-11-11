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КХЛ. За первые 11 минут матча минское «Динамо» забросило 5 шайб в ворота «Сибири»

11.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» на выезде играет с «Сибирью».

За первые 11 минут матча минчане забросили 5 шайб в ворота «Сибири».

3 шайбы «Динамо» забросило на 11-й минуте.

При этом «Сибирь» дважды поменяла вратарей. В стартовом составе вышел Сятери, которого после 2-х шайб заменил Красоткин. После 5-й шайбы место в воротах снова занял Сятери.

 
 
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