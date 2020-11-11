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София (ATP). 2-й круг. Герасимов против Маннарино
11.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге турнира в Софии Егор Герасимов (81, ATP) играет с французом Адрианом Маннарино (35).
Сетка турнира
Sofia Open
София, Болгария
8 – 14 ноября 2020
ATP 250
Призовой фонд – 325 615 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
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Во втором круге турнира в Софии Егор Герасимов (81, ATP) играет с французом Адрианом Маннарино (35).
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