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София (ATP). 2-й круг. Герасимов против Маннарино

11.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге турнира в Софии Егор Герасимов (81, ATP) играет с французом Адрианом Маннарино (35).

Сетка турнира здесь.

Sofia Open

София, Болгария

8 – 14 ноября 2020

ATP 250

Призовой фонд – 325 615 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Егор Герасимов (Беларусь)  Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
11 ноября, 14.30
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия)  Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
11 ноября, 14.30
Онлайн матча

 

Раду Албот (Молдова)  Денис Шаповалов (Канада)
6:2|6:4
Дата проведения
10 ноября, 19.00
Онлайн матча

 

Вашек Поспишил (Канада)  Ян-Леннард Штруфф (Германия)
6:3|6:4
Дата проведения
10 ноября, 20.30
Онлайн матча

 

Сальваторе Карузо (Италия)  Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
11 ноября, 19.00
Онлайн матча

 

Йонас Форейтек (Чехия)  Ришар Гаске (Франция)
Дата проведения
11 ноября, 20.30
Онлайн матча

 

Джон Миллман (Австралия)  Жиль Симон (Франция)
Дата проведения
11 ноября, 13.00
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия)  Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
Дата проведения
11 ноября, 16.00
Онлайн матча

 
 
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Во втором круге турнира в Софии Егор Герасимов (81, ATP) играет с французом Адрианом Маннарино (35).
 
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