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Линц (WTA). 2-й круг. Саснович играет с Фетт

11.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во втором круге турнира в Линце Александра Саснович (92) играет с хорваткой Яной Фетт (236).

Сетка турнира здесь.

Upper Austria Ladies Linz

Линц, Австрия

9 – 15 ноября 2020

International

Призовой фонд – 202 250 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Яна Фетт (Хорватия)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
11 ноября, 14.00
Онлайн матча

 

Арина Соболенко (Беларусь)  Стефани Фогель (Швейцария)
Дата проведения
12 ноября,
Онлайн матча

 

Грет Миннен (Бельгия)  Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
11 ноября, 15.30
Онлайн матча

 

Варвара Грачева (Россия)  Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
11 ноября, 21.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Не определен
Дата проведения
12 ноября,
Онлайн матча

 

Вера Звонарева (Россия)  Не определен
Дата проведения
12 ноября,
Онлайн матча

 

Не определен  Аранта Рус (Нидерланды)
Дата проведения
12 ноября,
Онлайн матча

 

Не определен  Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
12 ноября,
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Линце Александра Саснович (92) играет с хорваткой Яной Фетт (236).
 
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