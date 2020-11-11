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Линц (WTA). 2-й круг. Саснович играет с Фетт
11.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во втором круге турнира в Линце Александра Саснович (92) играет с хорваткой Яной Фетт (236).
Сетка турнира
Upper Austria Ladies Linz
Линц, Австрия
9 – 15 ноября 2020
International
Призовой фонд – 202 250 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
Не определен
Не определен
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Во втором круге турнира в Линце Александра Саснович (92) играет с хорваткой Яной Фетт (236).
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