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Хижинковой дали 12 суток ареста
11.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В суде Заводского района Минска за участие в несанкционированном мероприятии судили «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову.
Суд прерывался – дело отправляли на доработку.
Итоговое решение суда — 12 суток ареста. Учитывая, что ее задержали 3 дня назад, Хижинковой осталось провести за решеткой еще 9.
Напомним, в воскресенье 8 ноября Ольга Хижинкова была задержана и доставлена в Заводское РУВД. Позже ее перевели на Окрестина.
После выборов она неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре Ольга Хижинкова лишилась работы в Национальной школе красоты из-за активной гражданской позиции.
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В суде Заводского района Минска за участие в несанкционированном мероприятии судили «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу...
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