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Хижинковой дали 12 суток ареста

11.11.2020 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В суде Заводского района Минска за участие в несанкционированном мероприятии судили «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову.

Суд прерывался – дело отправляли на доработку.

Итоговое решение суда — 12 суток ареста. Учитывая, что ее задержали 3 дня назад, Хижинковой осталось провести за решеткой еще 9.

Напомним, в воскресенье 8 ноября Ольга Хижинкова была задержана и доставлена в Заводское РУВД. Позже ее перевели на Окрестина.

После выборов она неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре Ольга Хижинкова лишилась работы в Национальной школе красоты из-за активной гражданской позиции.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Заводского района Минска за участие в несанкционированном мероприятии судили «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу...
 
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