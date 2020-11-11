Хижинковой дали 12 суток ареста

Источник материала: Tribuna.com

В суде Заводского района Минска за участие в несанкционированном мероприятии судили «Мисс Беларусь — 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову.

Суд прерывался – дело отправляли на доработку.

Итоговое решение суда — 12 суток ареста. Учитывая, что ее задержали 3 дня назад, Хижинковой осталось провести за решеткой еще 9.

Напомним, в воскресенье 8 ноября Ольга Хижинкова была задержана и доставлена в Заводское РУВД. Позже ее перевели на Окрестина.

После выборов она неоднократно высказывала свое мнение о ситуации в Беларуси и выступала против насилия. В сентябре Ольга Хижинкова лишилась работы в Национальной школе красоты из-за активной гражданской позиции.