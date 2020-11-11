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Басков об уходе Бережкова из ФХБ: «Настало время идти дальше, воплощать новые идеи»
11.11.2020 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Дмитрий Басков попрощался со спортивным директором федерации Владимиром Бережковым.
«Я благодарен Владимиру Петровичу за его плодотворную работу не только в качестве спортивного директора, но и эффективную деятельность по продвижению национального чемпионата, укреплению имиджа белорусского хоккея.
Однако сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта», – сказал Басков.
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Председатель ФХБ Дмитрий Басков попрощался со спортивным директором федерации Владимиром Бережковым.
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