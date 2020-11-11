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Басков об уходе Бережкова из ФХБ: «Настало время идти дальше, воплощать новые идеи»

11.11.2020 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Дмитрий Басков попрощался со спортивным директором федерации Владимиром Бережковым.

«Я благодарен Владимиру Петровичу за его плодотворную работу не только в качестве спортивного директора, но и эффективную деятельность по продвижению национального чемпионата, укреплению имиджа белорусского хоккея.

Однако сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта», – сказал Басков.

Белхоккей в этом сезоне порой выдает шоу уровня НХЛ. Мы не сошли с ума – там реально повторяют хайлайты десятилетия!

 
 
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Председатель ФХБ Дмитрий Басков попрощался со спортивным директором федерации Владимиром Бережковым.
 
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