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Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ
11.11.2020 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Владимир Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ в связи с истечением срока действия контракта,
Бережков занимал пост с 2018 года. До этого Бережков отвечал за развитие интернет-проектов «СБ».
Напомним, что ранее функционер
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Владимир Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба федерации.
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