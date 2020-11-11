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Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ

11.11.2020 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Владимир Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба федерации.

Бережков занимал пост с 2018 года. До этого Бережков отвечал за развитие интернет-проектов «СБ».

Напомним, что ранее функционер осудил насилие силовиков.

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Владимир Бережков покинул пост спортивного директора ФХБ в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба федерации.
 
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