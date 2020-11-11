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Бережков ушел из ФХРБ
11.11.2020 17:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Спортивный директор Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Владимир Бережков покинул должность, сообщили в пресс-службе ФХРБ.
"Владимир Бережков, занимавший пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси с 2018 года, покинул ФХБ в связи с истечением срока действия контракта", - объяснили причину расставания с Бережковым в ФХРБ.
Председатель ФХРБ Дмитрий Басков, комментирую уход Бережкова, заявил, что "сейчас настало время идти дальше, воплощать новые идеи и осваивать новые подходы к работе в любимом всеми нами виде спорта".
"Я благодарен Владимиру Петровичу за его плодотворную работу не только в качестве спортивного директора, но и эффективную деятельность по продвижению национального чемпионата, укреплению имиджа белорусского хоккея", - сказал Басков.
Напомним, Бережков пришел в ФХРБ на должность спортивного директора летом 2018-го. До этого он работал в холдинге "Советская Белоруссия", где он отвечал за развитие интернет-проектов.
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Глава ФХРБ Дмитрий Басков поблагодарил Бережкова за его плодотворную работу и эффективную деятельность.
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