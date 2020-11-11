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В подъезде Хижинковой повесили листовку в ее поддержку
11.11.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В подъезде, где живет экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, повесили листовку в ее поддержку.
Напомним, сегодня Хижинкову осудили на 12 суток ареста.
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В подъезде, где живет экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова, повесили листовку в ее поддержку.
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