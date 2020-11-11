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Василий Хомутовский: «В Беларуси люди умирают, не сделав ни малейшего агрессивного жеста»

11.11.2020 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Василий Хомутовский высказался о происходящих в стране событиях.

- Преступления диктатора Лукашенко уже известны всему миру. Я знаю, что вы присутствовали на митингах и получили штраф, не так ли?

– Да. Я был с другими спортсменами. Я был с людьми, которые всегда участвуют только в мирных митингах. Это самое главное, что нужно написать: мирные митинги! Однако каждую неделю арестовывают граждан, выступающих против нынешнего режима. Здесь, в Беларуси, мы все переживаем очень сложный период. Страна против президента, который действует только силами милиции и армии. Похоже на то, что происходило с Чаушеску в Румынии!

Я не знаю, что нас ждет в будущем. В Беларуси люди умирают, не сделав ни малейшего агрессивного жеста. Но я горжусь всем населением, потому что мы едины, мы уважаем друг друга, и это отличный повод радоваться, что вся страна против человека, который после сфальсифицированных выборов использует только силовиков.

- Чувствуете ли вы там опасность?

– Мы все чувствуем себя в опасности, потому что в Беларуси с тобой могут сделать все, что хотят. Но я горжусь нашим народом. Людей бьют, но они каждую неделю выходят на мирные демонстрации несогласия с режимом, – сказал Хомутовский.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?

 
 
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Белорусский специалист Василий Хомутовский высказался о происходящих в стране событиях.
 
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