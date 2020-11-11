Шпилевский об интересе московского «Динамо»: «Осенью раздался звонок от Бувача»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский подтвердил правдивость слухов о приглашении от Желько Бувача в московское «Динамо» на пост тренера.

– Перед игрой (товарищеский матч в Турции «Динамо» и «Кайрата») мы поговорили немного, а уже осенью раздался звонок от уважаемого специалиста с предложением обсудить возможность возглавить «Динамо». Очень приятно такое внимание к моей персоне и лестные оценки со стороны человека с огромным опытом, которого называли мозгом в штабе одного из лучших тренеров в мире Клоппа.

– Почему не срослось?

– У меня оставалось несколько туров, чтобы написать историю с «Кайратом». Было бы неправильно в такой момент срываться с места по отношению к болельщикам, к команде и к руководителям, которые мне доверяют. Поэтому вполне логичен выбор в пользу Сандро Шварца, который был сразу готов принять команду. И которого к тому же Бувач тренировал в «Майнце» и отлично знает.

Я достиг успеха в «Кайрате», желаю, конечно, достичь его и Шварцу в «Динамо». При этом футбольная жизнь непредсказуема, никто не знает, что случится завтра. Мы продолжаем общаться с Бувачем. Не скрываю, что в дальнейшем хотел бы сделать шаг вперед – работать в России или еще где-то в Европе, – сказал Шпилевский.