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Шпилевский об интересе московского «Динамо»: «Осенью раздался звонок от Бувача»
11.11.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Кайрата»
– Перед игрой (товарищеский матч в Турции «Динамо» и «Кайрата») мы поговорили немного, а уже осенью раздался звонок от уважаемого специалиста с предложением обсудить возможность возглавить «Динамо». Очень приятно такое внимание к моей персоне и лестные оценки со стороны человека с огромным опытом, которого называли мозгом в штабе одного из лучших тренеров в мире Клоппа.
– Почему не срослось?
– У меня оставалось несколько туров, чтобы написать историю с «Кайратом». Было бы неправильно в такой момент срываться с места по отношению к болельщикам, к команде и к руководителям, которые мне доверяют. Поэтому вполне логичен выбор в пользу Сандро Шварца, который был сразу готов принять команду. И которого к тому же Бувач тренировал в «Майнце» и отлично знает.
Я достиг успеха в «Кайрате», желаю, конечно, достичь его и Шварцу в «Динамо». При этом футбольная жизнь непредсказуема, никто не знает, что случится завтра. Мы продолжаем общаться с Бувачем. Не скрываю, что в дальнейшем хотел бы сделать шаг вперед – работать в России или еще где-то в Европе, – сказал Шпилевский.
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский подтвердил правдивость слухов о приглашении от Желько Бувача в московское «Динамо» на пост тренера.
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