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Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». «Реал» не станет платить больше 120 млн евро, переговоры проведет Перес

11.11.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

Как сообщает Eurosport, игрок отказывается продлевать контракт с парижанами, и президент мадридцев Флорентино Перес намерен лично провести переговоры с главой французской команды Нассером Аль-Хелайфи о переходе футболиста следующим летом.

Отмечается, что в «Реале» существует строгий запрет на обсуждение возможного перехода Мбаппе. Это связано с намерением исключить любые утечки информации.

При этом в администрации клуба царит оптимистичный настрой относительно шансов приобрести форварда, чей контракт рассчитан до лета 2022 года.

«Реал» не намерен платить 120 миллионов евро ни при каких условиях и рассчитывает, что трансфер обойдется примерно в 100 млн.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 6 матчей и забил 7 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

 
 
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