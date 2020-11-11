|
Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». «Реал» не станет платить больше 120 млн евро, переговоры проведет Перес
11.11.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «ПСЖ»
Как сообщает Eurosport, игрок отказывается продлевать контракт с парижанами, и президент мадридцев
Отмечается, что в «Реале» существует строгий запрет на обсуждение возможного перехода Мбаппе. Это связано с намерением исключить любые утечки информации.
При этом в администрации клуба царит оптимистичный настрой относительно шансов приобрести форварда, чей контракт рассчитан до лета 2022 года.
«Реал» не намерен платить 120 миллионов евро ни при каких условиях и рассчитывает, что трансфер обойдется примерно в 100 млн.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 6 матчей и забил 7 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». «Реал» не станет платить больше 120 млн евро, переговоры проведет Перес
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)