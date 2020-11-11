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Лига чемпионов. «Цмокі» уступили АЕКу

11.11.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Лига чемпионов

Группа С

АЕК (Греций) – Цмокі (Беларусь) – 95:69 (16:22, 31:17, 22:20, 26:10)

11 ноября, 20.30. Афины

Группа С: АЕК – 2–0, Хапоэль Холон – 1–1, Цмокі – 1–1, Шоле – 0–2.

Две лучшие команды группы выйдут в 1/8 финала.

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Лига чемпионов Группа С АЕК (Греций) – Цмокі (Беларусь) – 95:69 (16:22, 31:17, 22:20, 26:10) 11 ноября, 20.30.
 
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