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Лига чемпионов. «Цмокі» уступили АЕКу
11.11.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лига чемпионов
Группа С
АЕК (Греций) – Цмокі (Беларусь) – 95:69 (16:22, 31:17, 22:20, 26:10)
11 ноября, 20.30. Афины
Группа С: АЕК – 2–0, Хапоэль Холон – 1–1, Цмокі – 1–1, Шоле – 0–2.
Две лучшие команды группы выйдут в 1/8 финала.
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Лига чемпионов Группа С АЕК (Греций) – Цмокі (Беларусь) – 95:69 (16:22, 31:17, 22:20, 26:10) 11 ноября, 20.30.
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