Представитель МОК Маклауд: «Продолжим мониторинг ситуации с белорусскими спортсменами в преддверии Олимпийских игр»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель МОК, директор «Олимпийской солидарности» Джеймс Маклауд рассказал о расследовании дела белорусских спортсменов, которые подвергаются давлению за свою гражданскую позицию.

«Мы продолжаем расследование.

Мы встретились с группой демонстрантов в Лозанне, которые попросили о встрече с представителями МОК, чтобы выразить свою озабоченность. Они тесно сотрудничали с фондом спортивной солидарности, который выдвинул обвинения в дискриминации спортсменов по политическим мотивам.

Мы обменялись мнениями с НОК Беларуси и получили дополнительную информацию от фонда спортивной солидарности.

Продолжим мониторинг ситуации с белорусскими спортсменами в преддверии Олимпийских игр в Токио и Олимпийских игр в Пекине. Остаемся открытыми для получения любой дополнительной информации, касающейся дискриминации спортсменов на основании их политических взглядов», – сказал Маклауд.

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