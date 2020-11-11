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Сазонович оспорил законность увольнения из «Городеи»
12.11.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Станислав Сазонович оспорил законность увольнения из «Городеи».
Сообщается, что «Городея» предложила футболисту подписать дополнительное соглашение на значительно сниженных финансовых условиях. После отказа игрока, клуб уволил футболиста.
Согласно регламенту, за досрочное расторжение контракта по инициативе клуба при отсутствии вины футболиста, клуб обязан выплатить ему денежное возмещение за период, оставшийся до окончания срока действия контракта.
Сейчас делом занимаются юристы Белорусской ассоциации футболистов.
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Защитник Станислав Сазонович оспорил законность увольнения из «Городеи».
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