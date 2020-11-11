"Бавария" не намерена отпускать Алабу зимой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Руководство мюнхенской "Баварии" не хочет отпускать австрийского защитника Давиду Алабу в зимнее трансферное окно, пишет Bild.

В конце октября СМИ писали, что стороны не могут договориться о продлении соглашения. Вместе с тем, по информации источника, после нескольких неудачных раундов переговоров мюнхенцы отозвали предложение о продлении контракта с 28-летним футболистом. Однако главный тренер Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы Алаба остался в "Баварии" как можно дольше.

Сообщается, что клуб будет блокировать попытки Алабы сменить клубную прописку в январе.

Действующим контракт австрийца истекает в 2022 году.

СМИ пишут, что австрийцем интересуются сразу несколько топ-клубов, в том числе английский "Ливерпуль" и туринский "Ювентус".

В текущем сезоне чемпионата Германии Алаба принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч.

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