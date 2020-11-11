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"Бавария" не намерена отпускать Алабу зимой

12.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Руководство мюнхенской "Баварии" не хочет отпускать австрийского защитника Давиду Алабу в зимнее трансферное окно, пишет Bild.

© AFP 2020 / FRANCK FIFE
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В конце октября СМИ писали, что стороны не могут договориться о продлении соглашения. Вместе с тем, по информации источника, после нескольких неудачных раундов переговоров мюнхенцы отозвали предложение о продлении контракта с 28-летним футболистом. Однако главный тренер Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы Алаба остался в "Баварии" как можно дольше. 

Сообщается, что клуб будет блокировать попытки Алабы сменить клубную прописку в январе. 

Действующим контракт австрийца истекает в 2022 году. 

СМИ пишут, что австрийцем интересуются сразу несколько топ-клубов, в том числе английский "Ливерпуль" и туринский "Ювентус".

В текущем сезоне чемпионата Германии Алаба принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч. 

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Теги: Минск
 
 
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28-летний австриец защищает цвета мюнхенцев с 2008 года, и клуб не планирует расставаться с игроком.
 
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