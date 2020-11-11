"Манчестер Юнайтед" поборется за Роналду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен вернуть португальского форварда Криштиану Роналду, пишет Fox Sports.

Ранее СМИ писали, что "Ювентус" планирует расстаться с 35-летним нападающим за год до истечения контракта. Таким образом, туринцы планируют компенсировать затраты на его переход и сократить зарплатную ведомость, так как португалец получает 31 миллион евро за сезон.

Манкунианцы попытаются убедить игрока вернуться, если он покинут "Юве" в конце сезона. Боссы "красных дьяволов" уже контактировали с представителями Роналду. Совет директоров клуба готов сделать всё возможное, чтобы приобрести Роналду.

Отмечается, что "Ювентус" не будет препятствовать уходу футболиста.

Также СМИ стало известно, что "Ювентус" предложит ПСЖ обмен Роналду на Неймара. Спортивный директор парижан Леонардо не исключил возможности трансфера пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, что Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, трижды выигрывал вместе с командой чемпионат Англии и один раз побеждал в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне он провел пять матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.