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Белорусы пропустили от сборной Румынии 5 мячей в товарищеском матче

12.11.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу уступила команде Румынии в товарищеском матче, сообщает Sputnik.

Сегодня в городе Плоешти сборная Румынии принимала в гостях белорусских футболистов. Хозяева праздновали победу со счетом 5:3. В составе румынской сборной отметились Богдан Митря (11-я минута), Рэзван Марин (20-я, с пенальти), Йонуц Неделчару (31-я и 55-я) и Георге Пушкаш (44-я). Белорусы ответили точными ударами в исполнении Юрия Кендыша (63-я), Ивана Бахара (80-я) и Владислава Климовича (90+2).

Следующий матч подопечные Михаила Мархеля проведут 15 ноября в Минске на стадионе "Динамо" против сборной Литвы в рамках группового раунда Лиги наций УЕФА. Затем в Тиране выездной поединок против команды Албании 18 ноября. 

 
Теги: Минск
 
 
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Первый гол белорусские футболисты пропустили на 11-й минуте, затем в первом тайме было еще три.
 
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