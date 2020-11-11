Белорусы пропустили от сборной Румынии 5 мячей в товарищеском матче

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу уступила команде Румынии в товарищеском матче, сообщает Sputnik.

Сегодня в городе Плоешти сборная Румынии принимала в гостях белорусских футболистов. Хозяева праздновали победу со счетом 5:3. В составе румынской сборной отметились Богдан Митря (11-я минута), Рэзван Марин (20-я, с пенальти), Йонуц Неделчару (31-я и 55-я) и Георге Пушкаш (44-я). Белорусы ответили точными ударами в исполнении Юрия Кендыша (63-я), Ивана Бахара (80-я) и Владислава Климовича (90+2).

Следующий матч подопечные Михаила Мархеля проведут 15 ноября в Минске на стадионе "Динамо" против сборной Литвы в рамках группового раунда Лиги наций УЕФА. Затем в Тиране выездной поединок против команды Албании 18 ноября.