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Минское «Динамо» интересуется голкипером «Ислочи» Хаткевичем (Владислав Татур)
12.11.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» интересуется голкипером «Ислочи» Егором Хаткевичем.
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В нынешнем сезоне Хаткевич пропустил 40 голов в 27 матчах высшей лиги. Подробную статистику 32-летнего вратаря смотрите
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Минское «Динамо» интересуется голкипером «Ислочи» Егором Хаткевичем.
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