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Самбистка Аббасова об отставке главного тренера сборной Базылева: «Даже мысли ни у кого не возникло выразить солидарность с Базылевым»
12.11.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный призер чемпионатов мира и Европы по самбо Лейла Аббасова рассказала об уходе главного тренера команды.
«Возвращаясь к поведению наших спортсменов, членов команды, хочу сказать, что недавно в списках задержанных за участие в акции 8 ноября я нашла фамилию полного однофамильца старшего тренера сборной Кота Вячеслава Степановича. Точно такие же фамилия, имя и отчество. Сразу же начала переживать, не из нашей ли он команды, эмоции поднялись. А потом вспомнила, что он со спортсменами как раз должен находиться на чемпионате мира в Сербии. Залезла в интернет, увидела, что все действительно так, и успокоилась. Но при этом в голове возникли не очень хорошие мысли.
Вот, ребята, вся команда поехала на турнир, стоят на пьедестале, улыбаются, такие все довольные. В комментариях ни слова о том, что происходит в Беларуси, просто делают вид, что у нас все спокойно. Поэтому я думаю, что если бы в списках задержанных оказался именно тренер Вячеслав Кот, большинство ребят из команды вряд ли бы оказали ему какую-то помощь, поддержку или выразили солидарность.
Такие выводы можно сделать по тому, как обошлись с уже бывшим главным тренером сборной Димой Базылевым. Он сам долгие годы прославлял нашу сборную как спортсмен, является шестикратным чемпионом мира по самбо. Затем завершил спортивную карьеру и несколько лет проработал старшим тренером национальной команды, а в 2019 году ее возглавил. Выполнял колоссальный объем работы. Проводил тренировки, всегда последним выходил из зала. Этот человек – фанат своего дела.
Да, может, навыков работы тренером у него еще немного, но он действительно грамотный специалист и личность с большой буквы. А в итоге после того, как Дима подписал письмо, на него сразу начался прессинг, давление, пошли угрозы увольнения. И Дима как настоящий мужчина решил не идти на поводу у чиновников, а просто подписал заявление по собственному, ушел из сборной и сейчас работает рядовым тренером в РЦОПе. И никто из команды даже не подумал о том, чтобы написать, может, письмо в поддержку Базылеву, как-то за него заступиться. Пусть я не нахожусь сейчас внутри команды, но с какими-то ребятами общаюсь, и точно знаю, что даже мысли ни у кого не возникло выразить солидарность с Димой», – сказала Аббасова.
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Самбистка Аббасова об отставке главного тренера сборной Базылева: «Даже мысли ни у кого не возникло выразить солидарность с Базылевым»
Многократный призер чемпионатов мира и Европы по самбо Лейла Аббасова рассказала об уходе главного тренера команды.
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