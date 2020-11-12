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Тимановская – Мирончик-Ивановой: «Тебе можно все что ли в этом мире, а? Ты надела себе на голову уж очень большую корону»

12.11.2020 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская бегунья Кристина Тимановская в сторис инстаграма раскритиковала прыгунью в длину Анастасию Мирончик-Иванову, которая проявила неуважение к посетителям тренажерного зала, придя туда без маски на съемку.

«Вы просто не поверите, как меня сейчас разрывает от ситуации, что особо одаренным личностям в нашем государстве можно делать все, что они захотят! Хоть посылать людей на ###, за ###. Даже когда эти люди пришли заниматься в зал, за который они заплатили деньги. Да, Анастасия?! Тебе можно все что ли в этом мире, а?!

Ситуация заключается в следующем: наша всеми уважаемая звезда пришла сделать съемку в тренажерном зале, в котором в это же время занимались люди по абонементу. Начнем с того, что у нас [в Минске] ввели масочный режим, и нас в зал пустили только в масках. Но особо одаренным можно заходить без масок- как ей, так и ее прекрасному оператору. И на замечание, которые мы им сделали по поводу того, что, мол, «ребята, пожалуйста, наденьте маски», потому что вы должны уважать всех, и если мы зашли сюда в масках, вы тоже должны их надеть, мы получили шквал негативных эмоций, оскорблений в свою сторону и кучу непонятной всякой ерунды, которая отнимает наше время, в которое мы просто хотели спокойно потренироваться!

При этом человек будет говорить нам, что мы невоспитанные и нам нужно заняться своим воспитанием. После чего, в ту же секунду, отворачивается и говорит: «Как вы меня все задрали».

Ты заявляешь о каком-то воспитании и говоришь: «Будьте воспитанными, вы невоспитанные», – и при этом в ту же долю секунды ты позволяешь себе отворачиваться и говорить в спину: «Как вы меня задолбали, пошли на ### отсюда». Ты считаешь, это нормально? То есть для тебя это и есть хорошее воспитание?! Отлично, тогда, если для тебя это и есть воспитание, я буду каждый день тебе говорить при встрече: «Пошла на ### отсюда, ты меня задолбала». Но это действительно так, извини, пожалуйста.

И я знаю, что многие разделяют мою позицию. Потому что ты надела себе на голову уж очень большую корону.

Всем, кто выслушал мой гневный порыв – большое спасибо. Я уже получила от вас комментарии с поддержкой. И поверьте, точно скоро все встанет на свои места. И люди, которые сейчас себя превозносят, они приспустятся на землю.

Я, к сожалению, не могу отметить этого человека у себя в сторис, потому что она меня заблокировала, но вы все ее знаете. Это ваша любимая Mirro (творческий псевдоним Анастасии – прим.).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская бегунья Кристина Тимановская в сторис инстаграма раскритиковала прыгунью в длину Анастасию Мирончик-Иванову, которая проявила неуважение к...
 
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