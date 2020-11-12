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Константин Яковлев: «Ну нет яиц у футболистов. Своих нет – чужие не вставишь. Где они получат денег больше?»

12.11.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев порассуждал на тему того, почему большинство хоккеистов и футболистов не высказываются на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов.

«Я знаю Васю (Хомутовский - Tribuna.com) только с четкой, убежденной гражданской позицией. Он везде это говорил. Сложно Васе. Он говорил, что ему стыдно за ребят. Ну нет яиц у футболистов. Что ты сделаешь? Нет своих, чужие не вставишь. У Васи есть. Хоккей, футбол… Почему они молчат?  Да потому что они понимают, что они получают зарплату несопоставимую своему уровню. Поэтому они молчат. Где они еще получат денег больше? Получается, что такой футбол и такой хоккей нас устраивает. А вот когда люди имеют свою позицию какую-то, то вот это не подходит. Пошел вон, да? Ты здесь не нужен», – сказал Яковлев в новом выпуске на канале «ЧестнОК».

 
 
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Главный тренер «Витязя» Константин Яковлев порассуждал на тему того, почему большинство хоккеистов и футболистов не высказываются на тему происходящего в...
 
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