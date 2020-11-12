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Барабанщикова о перепалке Соболенко с подписчиками: «Конечно, ей не нужно было говорить то, что она сказала. Но там были провокации»
12.11.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова в новом
Сама тенниситка в интервью пояснила, что погорячилась.
– Реакция Арины Соболенко недавно в инстаграме. Что ты можешь сказать?
– Мне кажется, молодо-зелено. Мне прислали эти скриншоты. Мне кажется, что ее спровоцировали тоже. Потому что люди агрессивно общались. Конечно, ей не нужно было говорить то, что она сказала. Но там были провокации. Мне кажется, что человек, а особенно спортсмен, очень импульсивен. Я знаю по себе – я могу такого наговорить! Когда я была моложе, то я могла столько всего, заведясь с полуоборота! Особенно реакция на какую-то агрессию. Возможно, это было что-то такое. Но с другой стороны, на следующий день можно было как-то объяснить. Но мне кажется, она пошла еще дальше, да? Ну я уже не читала. Мне это не особо интересно. Ну неприятно. Но на всех уроках учатся. Надеюсь, что она осознает и что-нибудь еще скажет.
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Барабанщикова о перепалке Соболенко с подписчиками: «Конечно, ей не нужно было говорить то, что она сказала. Но там были провокации»
Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова в новом выпуске на YouTube-канале «жизнь-малина» поделилась мнением о недавней перепалке Арины Соболенко со...
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