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Барабанщикова о перепалке Соболенко с подписчиками: «Конечно, ей не нужно было говорить то, что она сказала. Но там были провокации»

12.11.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова в новом выпуске на YouTube-канале «жизнь-малина» поделилась мнением о недавней перепалке Арины Соболенко со своими подписчиками.

Сама тенниситка в интервью пояснила, что погорячилась.

Соболенко о перепалке с подписчиками в инстаграме: «Они хотят, чтобы я впрыгнула в инстаграм с флагом! Но у меня другая позиция»

Пока белорусов избивали, Соболенко обсуждала макияж в инстаграме. В ответ на упреки она начала хамить – многие больше не хотят за нее болеть

– Реакция Арины Соболенко недавно в инстаграме. Что ты можешь сказать?

– Мне кажется, молодо-зелено. Мне прислали эти скриншоты. Мне кажется, что ее спровоцировали тоже. Потому что люди агрессивно общались. Конечно, ей не нужно было говорить то, что она сказала. Но там были провокации. Мне кажется, что человек, а особенно спортсмен, очень импульсивен.  Я знаю по себе – я могу такого наговорить! Когда я была моложе, то я могла столько всего, заведясь с полуоборота! Особенно реакция на какую-то агрессию. Возможно, это было что-то такое. Но с другой стороны, на следующий день можно было как-то объяснить. Но мне кажется, она пошла еще дальше, да? Ну я уже не читала. Мне это не особо интересно. Ну неприятно. Но на всех уроках учатся. Надеюсь, что она осознает и что-нибудь еще скажет.

 
 
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Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова в новом выпуске на YouTube-канале «жизнь-малина» поделилась мнением о недавней перепалке Арины Соболенко со...
 
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