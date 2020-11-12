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Роналду о 100-й победе со сборной: «Счастлив!

12.11.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после разгрома Андорры (7:0) в товарищеском матче прокомментировал свою 100-ю победу в составе национальной команды.

«Счастлив достичь очередной исторической отметки в составе сборной!

 
 
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после разгрома Андорры (7:0) в товарищеском матче прокомментировал свою 100-ю победу в составе национальной команды.
 
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