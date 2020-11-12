ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сигневич о погибшем Романе Бондаренко: «Интересно, что Кочанова скажет в этом случае про закон? Он работает?»

12.11.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Форвард БАТЭ Николай Сигневич, комментируя гибель Романа Бондраенко, задался вопросом о том, что на это скажет председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

«Интересно, что Кочанова скажет в этом случае про закон? Он работает? Соболезную родным погибшего!» – написал Сигневич в сторис инстаграме.

Напомним, вчера вечером на «площади Перемен» в Минске неизвестные начали срезать БЧБ-ленты, в результате чего между ними и местными жителями возник конфликт. 31-летний местный житель Роман Бондаренко после драки был помещен неизвестными в микроавтобус, далее, по неподтвержденным данным, его доставили в Центральное РУВД. Позже Бондаренко оказался в реанимации с тяжелыми травмами, ему провели операцию, однако шансы выжить оценивали как небольшие.

В 20:00 четверга стало известно, что Роман умер в больнице.

Добавим, что сегодня в интервью «Радыё Свабода» один из свидетелей конфликта рассказал, что узнал среди тех, кто принимал участие в конфликте, «приближенного к Лукашенко спортивного функционера». Имен издание не указывает.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард БАТЭ Николай Сигневич, комментируя гибель Романа Бондраенко, задался вопросом о том, что на это скажет председатель Совета Республики Национального...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Квалификация Евро-2020. Стыковые матчи. Сербия против Шотландии, Грузия проиграла Северной Македонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика