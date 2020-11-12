Сигневич о погибшем Романе Бондаренко: «Интересно, что Кочанова скажет в этом случае про закон? Он работает?»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард БАТЭ Николай Сигневич, комментируя гибель Романа Бондраенко, задался вопросом о том, что на это скажет председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

«Интересно, что Кочанова скажет в этом случае про закон? Он работает? Соболезную родным погибшего!» – написал Сигневич в сторис инстаграме.

Напомним, вчера вечером на «площади Перемен» в Минске неизвестные начали срезать БЧБ-ленты, в результате чего между ними и местными жителями возник конфликт. 31-летний местный житель Роман Бондаренко после драки был помещен неизвестными в микроавтобус, далее, по неподтвержденным данным, его доставили в Центральное РУВД. Позже Бондаренко оказался в реанимации с тяжелыми травмами, ему провели операцию, однако шансы выжить оценивали как небольшие.

В 20:00 четверга стало известно, что Роман умер в больнице.

Добавим, что сегодня в интервью «Радыё Свабода» один из свидетелей конфликта рассказал, что узнал среди тех, кто принимал участие в конфликте, «приближенного к Лукашенко спортивного функционера». Имен издание не указывает.