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Квалификация Евро-2020. Стыковые матчи. Сербия против Шотландии, Грузия проиграла Северной Македонии

12.11.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финальных стыковых матчах будут разыграны четыре последние путевки на Евро-2020. Финальный турнир пройдет летом следующего года.

Квалификация Евро-2020

Финальные стыковые матчи

Путь D

Грузия – Северная Македония 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 56 Пандев.
ГрузияЛория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).
Северная МакедонияДимитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.
Предупреждения:
Николов (62), Кашия (75), Окриашвили (78), Несторовски (82), Костадинов (90).

Победитель пути D попадет в группу C к Нидерландам, Украине и Австрии.

Путь А

Венгрия – Исландия
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика
ВенгрияГулачи, Орбан, Салаи, Фиола, Ботка, Кальмар, Собослаи, Шаллаи, Надь, Холендер, Салаи.

Победитель пути А попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии.

Путь В

Северная Ирландия – Словакия
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика
Северная ИрландияПикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Даллас, Эванс, Макнейр, Макгинн, Дэвис, Сэвилл, Уошингтон, Мадженнис.
СловакияРодак, Губочан, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Руснак, Мак, Гамшик, Дуда, Лоботка.

Победитель пути В попадет в группу В к Испании, Швеции и Польше.

Путь С

Сербия – Шотландия
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
СербияРайкович, Гудель, Митрович, Миленкович, Милинкович-Савич, Лукич, Лазович, Костич, Тадич, Максимович, Митрович.
ШотландияМаршалл, О’Доннелл, Робертсон, Галлахер, Тирни, Джек, Мактомини, Макгрегор, Макгинн, Кристи, Дайкс.

Победитель пути С попадет в группу D к Англии, Хорватии и Чехии.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика квалификации Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020

 
 
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В финальных стыковых матчах будут разыграны четыре последние путевки на Евро-2020.
 
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