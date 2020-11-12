Квалификация Евро-2020. Стыковые матчи. Сербия против Шотландии, Грузия проиграла Северной Македонии

Источник материала: Tribuna.com

В финальных стыковых матчах будут разыграны четыре последние путевки на Евро-2020. Финальный турнир пройдет летом следующего года.

Квалификация Евро-2020

Финальные стыковые матчи

Путь D

Победитель пути D попадет в группу C к Нидерландам, Украине и Австрии.

Путь А

Победитель пути А попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии.

Путь В

Победитель пути В попадет в группу В к Испании, Швеции и Польше.

Путь С

Победитель пути С попадет в группу D к Англии, Хорватии и Чехии.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика квалификации Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020