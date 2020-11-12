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Квалификация Евро-2020. Стыковые матчи. Сербия против Шотландии, Грузия проиграла Северной Македонии
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Источник материала:
Tribuna.com
В финальных стыковых матчах будут разыграны четыре последние путевки на Евро-2020. Финальный турнир пройдет летом следующего года.
Квалификация Евро-2020
Финальные стыковые матчи
Путь D
- Дата проведения
-
12 ноября, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Гол:
-
0:1 –
56 Пандев.
Грузия –
Лория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).
Северная Македония –
Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.
- Предупреждения:
-
Николов
(62), Кашия
(75), Окриашвили
(78), Несторовски
(82), Костадинов
(90).
Победитель пути D попадет в группу C к Нидерландам, Украине и Австрии.
Путь А
- Дата проведения
-
12 ноября, 22.45, «Пушкаш Арена»
Венгрия –
Гулачи, Орбан, Салаи, Фиола, Ботка, Кальмар, Собослаи, Шаллаи, Надь, Холендер, Салаи.
Победитель пути А попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии.
Путь В
- Дата проведения
-
12 ноября, 22.45, «Виндзор Парк»
Северная Ирландия –
Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Даллас, Эванс, Макнейр, Макгинн, Дэвис, Сэвилл, Уошингтон, Мадженнис.
Словакия –
Родак, Губочан, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Руснак, Мак, Гамшик, Дуда, Лоботка.
Победитель пути В попадет в группу В к Испании, Швеции и Польше.
Путь С
- Дата проведения
-
12 ноября, 22.45, «Райко Митич»
Сербия –
Райкович, Гудель, Митрович, Миленкович, Милинкович-Савич, Лукич, Лазович, Костич, Тадич, Максимович, Митрович.
Шотландия –
Маршалл, О’Доннелл, Робертсон, Галлахер, Тирни, Джек, Мактомини, Макгрегор, Макгинн, Кристи, Дайкс.
Победитель пути С попадет в группу D к Англии, Хорватии и Чехии.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика квалификации Евро-2020
Жеребьевка Евро-2020
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В финальных стыковых матчах будут разыграны четыре последние путевки на Евро-2020.
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