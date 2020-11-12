Тимановская ответила Мирончик-Ивановой: «Рада, что ты смогла, нахававшись таблеток, завоевать медали»

Источник материала: Tribuna.com

Легкоатлетка Кристина Тимановская, которая сегодня через инстаграм вступила в перепалку с другой легкоатлеткой Анастасией Мирончик-Ивановой, обвинила ее в нечестных победах на соревнованиях.

Тимановская – Мирончик-Ивановой: «Тебе можно все, что ли, в этом мире? Ты надела себе на голову уж очень большую корону»

Мирончик-Иванова ответила Тимановской: «Ты врешь с самого начала. О тебе не говорят, а тебе очень хочется создавать поводы тебя обсуждать»

«Как приятно, что ты снизошла просто с небес и дала мне ответ. Я так счастлива! Но давай ты опустишься с небес на землю, и мы начнем понимать ситуацию такой, какая она есть! Ведь изначально, когда ты зашла в зал, то я спросила: «Где ваши маски?». Потому что на входе висит объявление, где написано, что с сегодняшнего дня масочный режим. Я и мой друг были в масках. С вашей стороны ответа на вопрос, почему вы без масок – мы не услышали. Окей, мы продолжили заниматься дальше, но мне задают вопрос, почему кто-то имеет право быть без масок, а мы – в масках?

Получается, что некоторым «особенным» людям в государстве слишком много разрешается и они могут плевать на все правила и на все законы.

Ты пишешь, что у меня нет фотосессий и съемок. Да плевать я на них хотела. Мне не нужно выставлять свою жопу напоказ, чтобы меня фоткали со всех сторон, снимали обо мне какие-то недовидео. Мне это не надо. Я занимаюсь собой, тренируюсь и в свободное время занимаюсь тем, что мне реально нужно: я учусь, набираюсь опыта в любых вопросах, которые меня интересуют. И не нужно мне писать, что я не отличаю фотосессию от видеосъемки.

И по поводу медалей . Я за тебя рада, что ты смогла, нахававшись таблеток, завоевать медали. Ты прям молодцом! Но давайте мы будем завоевывать медали честным трудом. Окей? Я тружусь, завоевываю медали и делаю то, что нужно мне. Я не выставляю себя напоказ, как некоторые и не фоткаю свою жопу, которая всех реально подзадолбала. Я занимаюсь собой. Вот и все. А тебе, дорогая моя… На самом деле… Спускайся. Хватит, остынь, а?

А по видеокамерам в спортзале мы можем проследить кто спокойно стоял, а кто повышал свой писклявый голос. И это явно была не я, – сказала Тимановская.